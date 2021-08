Annetasin sel aastal esimest korda verd. Soovitan kõigile – see on üks lihtsamaid viise saata korda heategu: tuled ise hea tundega ära ja oled aidanud kaasa kellegi tervise parandamisele. Probleem on aga vere annetamine väikelinnas. Saan Tartu ülikooli kliinikumilt juba mõnda aega sõnumeid: «Verekeskus vajab hädasti Teie veregrupiga verd.» Iga kord tõstab minus pead missioonitunne: minu verd on kellelegi vaja, ma võin kohe minna ja anda! Minna ei ole mul aga kuskile.