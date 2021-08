Samas nentis tervise- ja tööminister Tanel Kiik, et valesid otsuseid on tehtud nii terviseameti, kantsleri kui ka ministrite tasandil ning jääb veidi arusaamatuks, mille poolest Priske süü teiste omast suurem oli. Selge on aga see, et rahulolematus kriisi juhtimise ja haldamisega on kasvanud suureks ning niisama õlakehitusega on raske pääseda ja keegi peab vastutama. Liisk langes Priskele, ilmselt sellepärast, et tema on vallandamiskõlblikus ahelas kõige kõrgemal. Siiski oleks pressikonverentsil lootnud näha märksa selgemat sõnastust, mida tegi Priske valesti ning mida peab tema mantlipärija paremini tegema. «Uus hingamine», «värske pilk» ja «heas mõttes ühiskonna ootustele vastamine» on selgitusena laialivalguv.