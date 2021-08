Üleval vasakult Mairo Kirss ja Marko Koks, all vasakult Mari Tiisler ja Helja Nikitin. FOTO: Elmo Riig

Koroonaviiruse jätkuva pealetungi tõttu on vabariigi valitsus kehtestanud uusi piiranguid, mis hakkavad kehtima 2. ja 9. augustil.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Alates 2. augustist, esmaspäevast võib sisetingimustes toimuvatel nakkusohutuse kontrollita üritustel ja tegevustes osaleda kokku kuni 500 ja väljas kuni 1500 inimest. Alates 9. augustist ehk järgmisest esmaspäevast on siseruumides toimuvatel üritustel ja tegevustes lubatud kuni 50 ning õues kuni 100 osalejat. Maskikandmine muutub kohustuslikuks 2. augustist ühistranspordis.

Piirarvudest rohkem osalejaid võib üritustel ja tegevustes olla edaspidi vaid siis, kui on tagatud külastajate nakkusohutus ja selle kontroll. See tähendab, et üritustel ja tegevustes saavad osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega inimesed. Sisetingimustes võib sel juhul olla kuni 6000 ja välitingimustes kuni 12 000 külastajat. Kontrollida tuleb kõigi inimeste COVID-19 tõendeid, nende ehtsust ja kehtivust ning kahtluse korral tuvastada ka tõendi esitaja isikusamasus. Lähemalt võib lugeda siit.