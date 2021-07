Möödalaskmistega on see kurb lugu, et üks ebaõnnestumine jääb paremini meelde kui sada õnnestumist. Lisaks ületavad need uudiskünnise, õnnestumist peame üldjuhul tavapäraseks olukorraks. Märkame ju prügivedajaid ainult siis, kui prügiauto tulemata jääb ja konteiner üle ajab. Siis oleme tigedad, kirjutame ehk rõhutatult jahedas toonis paar kirja ning kui auto lõpuks tuleb, siis unustame kogu loo. Me ei kirjuta prügifirmale kirja selle eest, et kuulge, viimased kaheksa kuud on prügivedu toiminud ideaalselt, teil on väga toredad töötajad ja te isegi ei kolista hommikuti eriti. Tegelikult peaks, see teeks neil meele rõõmsaks ning rõõmu on meil kõigil viimasel ajal liiga vähe.