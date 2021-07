Ühest küljest on Anneli Otil kahtlemata õigus selles, et oma isikuandmeid ta ei pea jagama. Rangelt võttes ei pea ju tõesti ning Otil on võimalik tihti proove anda ja tõestada, et ta pole kaaskodanikele ohtlik. Kuigi see tundub keerutamise ja demagoogiana, ka vastutusest kõrvale hiilimisena, siis tegelikult ongi üks mõttekoht praeguses pandeemias see, kas ja kuidas me enda kohta käivat infot jagame ja nõuame. Kahtlemata vajab küsimus läbi mõtlemist, sest on selge, et viirus on meile ristiks kaelas veel pikka aega.