Eelmisel aastal toimus järvejooks augustis ja sellele anti kaks starti, et osalejaid hajutada. FOTO: Elmo Riig

Ümber Viljandi järve jooksule pääseb seekord oma võimeid näitama piiratud arv soovijaid – kuni 2000. Erinevalt eelmisest aastast on osalejatel lubatud startida üheskoos ja ka publik on tribüünidele kaasa elama oodatud. Ühest küljest tore, teisest küljest teeb veidi mõtlikuks. Teadagi miks. Ilmselt aga ei leidu inimesi, kes oma tervisele ja heaolule rohkem mõtleks kui sportlased, nii et jooksku pealegi terviseks.