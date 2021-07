Kui valitsuse suhtes ollakse samal meelel kui kevadel, siis minister Tanel Kiige osas on arvamus veelgi langenud. FOTO: Remo Tõnismäe

Ühiskonnauuringute instituudi tellimusel tehtud küsitlusest selgub, et 57 protsenti inimestest ei ole rahul valitsuse tegevusega vaktsineerimise korraldamisel ning sama palju inimesi ütleb, et nad ei ole rahul valitsuse tegevusega koroonaviiruse leviku tõkestamisel.

Juulis märkimisväärselt kasvanud koroonaviirusesse nakatumise näitajad ning suvel aeglustunud vaktsineerimise tempo on toonud valitsuse pihta viimasel ajal palju kriitikat. Sellest tulenevalt uuris ühiskonnauuringute instituut, kui rahul on Eesti inimesed valitsuse ning eraldi tervise- ja tööministri tegevusega.

Vastajatelt küsiti: «Kui rahul te olete valitsuse tegevusega COVID-19 (koroonaviiruse) vastase vaktsineerimise korraldamisel?»

57 protsenti vastas «Üldse ei ole rahul» või «Pigem ei ole rahul», 37 protsenti ütles «Pigem rahul» või «Väga rahul» ning kuus protsenti ei osanud vastata.

Koroonaviiruse leviku tõkestamise kohta küsiti: «Kui rahul te olete valitsuse praeguse tegevusega COVID-19 (koroonaviiruse) leviku tõkestamisel?»

57 protsenti vastas «Üldse ei ole rahul» või «Pigem ei ole rahul», 38 protsenti arvas «Pigem rahul» või «Väga rahul» ning viis protsenti ei osanud öelda.

See tähendab, et inimeste rahulolu on samal tasemel märtsi esimese poolega, kui koroonaviirusesse nakatumine oli Eestis tipus. 10. ja 11. märtsil tehtud küsitluses ei olnud valitsuse tegevusega rahul 58 protsenti vastajatest ning 37 protsenti oli rahul.

Et vaktsineerimise tempo tõttu on viimasel ajal sattunud surve alla ka Tanel Kiik, siis küsiti inimestelt, kui rahul on nad tervise- ja tööminister Tanel Kiige tegevusega koroonaviirusest tingitud kriisi lahendamisel.

48 protsenti vastas «Üldse ei ole rahul» või «Pigem ei ole rahul», 42 protsenti vastas «Pigem rahul» või «Väga rahul» ning kümme protsenti ei osanud selle peale midagi kosta.

Rahulolu Tanel Kiige tegevusega on võrreldes märtsi esimese poolega tunduvalt kahanenud. Märtsis tehtud küsitluses hindas 61 protsenti vastajatest, et nad on rahul Tanel Kiige tegevusega koroonaviirusest tingitud kriisi lahendamisel, ning 29 protsenti ütles, et ei ole rahul.