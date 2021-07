Toidumaailmas lammutades on sadu võimalusi inimesi kirvega kahte lehte lüüa. Soolane või magus, supp või praad, liha või kala, külm või kuum, vedel või paks, pehme või krõbe, lahja või rasvane ... Igale eelistusele jagub tuliseid pooldajaid ja vihaseid vastaseid ning maitse üle võibki kaklema jääda. Eriti reljeefsed on sõnavõtud just vürtsikate roogade üle. Selge see, et pipar on mõnus, aga kui terav siis ikkagi on piisavalt terav? Muu-uurija otsustas, et enne paukumist on tark kogemusi omandada.