Küll aga ei saa nõus olla nende seisukohavõttudega, et vaktsineeritud, läbipõdenud või negatiivse proovi andnud inimeste eelistamine diskrimineerib neid, kes ei soovi ennast vaktsineerida ega ka muudmoodi tõendada, et nad pole nakkusohtlikud. Esiteks ei sunnita kedagi vaktsineerima ning võimalusi sellest mööda hiilida on mitu: saab anda proovi ning kui see on negatiivne, siis ikkagi üritusele, spaasse ja jumalateenistusele minna.