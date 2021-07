Hariduse tulevikusuundumused kajastuvad Eesti haridusvaldkonna 2021–2035 arengukavas, milles peamise strateegilise eesmärgina on sätestatud vajaduspõhise õpivõimaluse loomine. Samuti on riiklikus arengukavas rõhuasetus seatud oskustele ja kutsele ning sealt edasi rakenduskõrgharidusele ja teadustööle. Kvantitatiivsele keskharidusele ei ole enam tulevikus ruumi. Vajadusi ja võimalusi on ainuvõimalik tõhusalt hallata riiklikult. Seetõttu keskharidus kui inimese elukaare esimene vabatahtlik haridusaste on riigigümnaasiumi pärusmaa. Juba nüüd on enamikule maakonna haridustegelastele selge, et üks hea riigigümnaasium maakonnas on igati piisav. Tihtipeale ei julgeta seda lihtsalt välja öelda.