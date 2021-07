KAS TUNNED ÄRA? ⟩ Folgilised jätsid maha autovõtme, ruuteri ja poogna

Facebooki lehe piltidelt on näha, et pühapäeval lõppenud festivalile jäeti üsna erinevaid esemeid. Lisaks rõivastele ja kotile võib nende seas näha päikseprille, kõrvaklappe, ehteid, võtmeid ja joogitopse. Samuti on keegi jätnud maha ühe vanemat tüüpi ruuteri ja poogna.