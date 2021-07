«Eks võita tahaks ju alati ja võita tahavad kõik, aga et fun ka oleks. Eks me võtsimegi seda nii, et ikkagi oleks rohkem fun ka. Aga võimalusi meistritiitel ära vormistada oli küll ja veel. Kusjuures võib öelda, et meil oli rohkem šansse ja me pigem kinkisime Servitile selle tiitli, mitte et nemad selle meilt võtsid,» rääkis Viljandi HC peatreener Marko Koks, kelle sõnul jäi võit põhimõtteliselt ühe viske taha. «Viimane sõna jäänuks meile: nad olid ühega ees, jooksude peal 1:1 väravavahi vastu oleks 360-kraadise pöördega sisse visates kaks punkti saanud ning meie oleksime meistrid olnud. Mingil arusaamatul kombel ei suutnud Mihkel palli kinni püüda, niisiis ei saanud väravavaht isegi võimalust seda palli tõrjuda. Natuke lihtsalt läks neil.»