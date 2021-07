Koroonaviirusesse haigestumine suurenes Eestis nädalaga 70 protsendi võrra

Eelmise nädala jooksul lisandus 645 haigusjuhtu. Võrreldes üle-eelmise nädalaga suurenes uute juhtude arv 72 protsenti võrra ning nakatamiskordaja R on kasvutrendis. Praegu on see Eestis 1,4. Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp ütles, et üritustest osavõtjad on eri piirkondadest ja seetõttu kandub haigus üle Eesti.