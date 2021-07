"Võitlusvaimu oli kõvasti, aga meis ei olnud täna sisu," ütles Eesti paarisaeruline neljapaadi esisõudja, Viljandi sõudeklubi liige Kaspar Taimsoo vahetult pärast sõitu Postimehele antud intervjuus. "Olümpia kuues koht on ju vägev, aga enamikul meestel on medalid all. Ega enne olümpiat mõelnud keegi, et tuleme siia, sõidame finaalis, jääme kuuendaks ja on väga hea."