Paul Aderibigbe on Nigeeria jalgpalliakadeemia Clique Sports kasvandik, kes liitus tänavu veebruaris Malta kõrgliigaklubiga FC Mosta. Hooaega segas aga tugevasti koroonapandeemia. Tänavu aprillis jäetigi liigahooaeg lõplikult pooleli, misjärel noor ründaja Viljandisse saabus ning on saanud end eelneva paari kuu jooksul siinsetele treeneritele tõestada.

Tuleviku spordidrektor Sander Posti sõnas Viljandi Tuleviku kodulehele postitatud teate vahendusel, et mõlemad pallurid on huvipakkuvad mängijatüübid. "Karmole jäi esiliiga kitsaks ning teda proovisime tegelikult juba talvise ettevalmistusperioodi vältel. Tookord jäi üleminek eluliste asjaolude tõttu katki, ehkki huvi tema liitumise vastu oli meil juba olemas. Mul on hea meel, et see üleminek nüüd teoks sai," rääkis Post.