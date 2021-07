Saan väga hästi aru, et omavalitsuste ühinemisest möödunud aeg on liiga lühike, et võinuks tekkida tõeline meie-tunne. Asusin kaks aastat varem Suure-Jaani vallaks ühinenud vallavalitsuses tööle 2007. aastal ja nägin iga päev valla arengukava tehes, kui keeruline oli inimestel mõista, et varem väikses omavalitsuses kehtinu ei saa enam täpselt samamoodi edasi toimida. Uue identiteediga harjumine võtab aega ja teatud kohanemisraskused on ilmselt paratamatud vähemalt kaks valimisperioodi ehk siis kaheksa aastat.