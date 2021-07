"Meil on ujuvpumbad, need pannaksegi veekogu peale ja seega pole vaja vett kaugemalt vedada. Pumpadel on muidugi filtrid ummistuste vältimiseks," selgitas Kiik. "Põlenguala piiramine võttis aega ja lõplikel andmetel jäi see 3,5 hektari piiresse."

"Alati on võimalik, et kuskil on klaasikillud, mis hakkavad päikese käes toimima suurendusklaasina ja süütavad tule, kuid pigem võib siiski arvata, et põhjus on inimeste tegevuses," rääkis Kiik. "Hooletult visatud tikk või põlev suitsukoni. Vahel sõidetakse paikades, kus on kuivanud turbatolmu, ning põlengu tekkeks piisab, kui see satub auto väljalasketoru kuumadele osadele. Või lendab lihtsalt summutist säde. Seda on praegu palju näha järjest põlema süttivatel viljapõldudel. Kuivas rohus ei ole palju vaja."