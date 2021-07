Folk on selleks korraks seljataha jäänud ning ilmselt võib nentida, et see möödus üsna edukalt ja meeleolukalt. Mõningased piirangud olid küll ka sel aastal, ent tänavatel hõljus karmoškahelide saatel juba see vana hea folgi hõng. Eks nakatunute arvu kasv tegi nii mõnegi inimese ettevaatlikuks, aga festivali polnud võimalik ka ära jätta ning kes teab, kas oleks mõtetki olnud: loodetavasti olid inimesed siiski nii mõistlikud, et vähimagi viletsa enesetunde korral jäid koju ja andsid passi mõnele tervemale sõbrale. Nüüd jääb üle ainult pöialt hoida, et folgikolletest pääseksime.