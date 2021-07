Nõmme muusikakooli sümfooniaorkestri suvised väljasõidud on saanud juba traditsiooniks. Viimased reisid enne maailma lukkuminekut tehti Hiinasse ja Prantsusmaale. Eelmisel suvel Lõuna-Eestis peetud laagri kulminatsioon oli kontsert Räpinas, selle solist oli Marko Matvere. Siinjuures on märkimisväärne, et Nõmme muusikakooli sümfooniaorkestri mängijate keskmine vanus on vaid 17 aastat.