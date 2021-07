Viljandi pärimusmuusika festivali pühapäeva avasid Virumaa pärimusmuusikud ning Soome kooslus 5/5. Publiku ette astusid Gruusia ansambel Tbilisi, Mari Kalkun, Naised Köögis, Kärt Johanson ja Sean Garvey ning spetsiaalselt folgiks kokku tulnud iiri kooslus Get up the Wooden Hill.