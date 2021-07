"NUKITSAMEES" ⟩ Palavalt armastatud filmiklassikal täitub tänavu 40. ring

"See on suur kompliment Mulgi talukultuurile, et need filmivõtted just siia toodi," ütles Mulgi vallas Univere külas asuva Urissaare rantšo peremees Priit Oks, kellel endal on paigaga väga lähedane seos. "Minu vanaisa pidas seal üheksakümnendatel hobuseid. Võib öelda, et see on minu lapsepõlve mängumaa. Kui ma lapsena maal vanaisa juures käisin, siis tundsin end Nukitsamehena," ütles ta naerdes. Siinkohal pidas ta silmas Urissaare rantšo naabertalu, kus filmiti laste kodutalu võtteid, olgugi et täna on see paik juba raskesti äratuntav, sest võtteplatsina kasutatud talumajapidamine seisab juba aastaid peremehetult.