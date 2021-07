"Võib öelda küll, et sellel kohal on meeletu potentsiaal tänu rannale. See, mis meid siin ümbritseb, on meie kõige suurem pluss," ütles viivuks kokanoa käest pannud ja jutustamiseks Bangalo terrassil istet võtnud Ralf Sitska, kes on üks selle koha eestvedajatest. "Oleme selle kõik pannud enda kasuks tööle. Kunde tuleb ja alustuseks laseme tal hetke seda kõike nautida: meil on selline vaade, võtku aeg maha ja olgu lihtsalt hetkes."