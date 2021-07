Linnavalitsusele lähedal (täpsemalt veetorni ees) seisev, kuid tundmatuks jääda sooviv isik kinnitas Liba-Sakalale, et eelkõige oli kõne all Reinu tee alla jalakäijatele ja jalgratturitele mõeldud tunneli ehitus. «Et Tallinna ja Helsingi vahelise tunneli puhul otsustati hiinlaste rahast julgeoleku­kaalutlustel loobuda, siis otsivad ärimehed uut kohta, kuhu seda raha paigutada,» selgitas too isik.