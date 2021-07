Viimane folk oli kaks aastat tagasi, nii et vahepeal on olnud tükk aega tantsimise harjutamiseks. FOTO: Marko Saarm

Ligi kolmkümmend aastat kestnud pärimusmuusika festivali traditsioon on nii vana, et paljud inimesed, kes esimestel folkidel põlvepikkusena ema käekõrval karmoškaga tutvust tegid, viivad sinna nüüd oma lapsi. Kunagi eksisteeris Viljandi ilma folgita, aga raske on seda nähtavasti üsna kõledat ja halli aega ettegi kujutada.