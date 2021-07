Eesti paarisaerulise neljapaadi eelsõit leidis aset reede hommikul. Et selle eessõudja Kaspar Taimsoo on pärit Viljandi sõudeklubist, hoitakse lisaks Eesti lipule seega kõrgel ka Viljandi lippu. Muidugi on olümpiamängudel kümneid väga tublisid eestlasi, kes kõik väärivad seda, et neile pöialt hoida.