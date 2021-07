Tänavu on Viljandi pärimusmuusika festival tavapärasest veel keskkonnasõbralikum, sest sisse on seatud korduskasutatavate nõude süsteem. Folgiline võib oma toidunõud kodust kaasa võtta või saab ta need toidupakkuja käest koos joogi või toiduga. Festivalialal on nõudepesukraanid, mille all saab oma nõud pärast söömist puhtaks pesta. Lisaks on Vabaduse platsil koha sisse võtnud Viljandi esimene toidujagamiskapp, mis on mõeldud peamiselt festivali toitlustajatele: enne asjade kokkupakkimist ja minema sõitmist saab ülejäänud toidukraami kappi panna. Toidujagamiskapp koosneb kahest osast: kuivainetele ja juurikatele on mõeldud tavalised riiulid, ent on ka külmik.