Vaevalt leidub palju inimesi, kes siiralt arvaksid, et meie maailmas on tarbimise ja prahiga kõik kõige paremas korras. Üksikasjade üle võib ju vaielda, aga tõsiasi on see, et me toodame liiga palju ja tarbime liiga palju. Aktsepteerime ühiskonnana parem seda, et avamata pakendis toit jõuab prügimäele, kui et lepime sellega, et täna õhtul enam poest piima ei saa, tuleb oodata homseni. Samuti peame vastuvõetavaks, et viskame toidu minema, selle asemel et leppida õhtul külmkapi ees seistes tõdemusega, et kõiki isusid ei peagi kohe rahuldama, vaid tuleb oodata, kuni poed jälle avatakse. Õnneks võib nentida, et üleüldine meelsus on tasapisi muutumas ning järjest enam astutakse samme selle poole, et tsivilisatsioon ja ühiskondlikud harjumused oleksid jätkusuutlikud. Toidujagamine on osa sellest.