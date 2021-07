Maria Mänd ja Juuli Kõrre on kaks 18-aastast elurõõmsat pärnakat, kes moodustavad harmoonilise viiuliduo Duo Mann & Juula. Neiud on lõpetanud Pärnu muusikakooli viiuli erialal ning õpivad praegu Tartus Heino Elleri nimelises muusikakoolis. Koos on nad võitnud ka noorte pärimusbändide konkursi.