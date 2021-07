Kolmest vennast, Koen, Hartwin ja Ward Dhoorest koosnev Flaami trio on Eestiga seotud rohkem, kui arvata võiks. Selle eestvedaja, diatoonilise akordioni mängija Hartwin Dhoore on Eestis elanud viimased viis aastat ning toimetab ka kollektiivis Hartwin Dhoore Trio, kuhu kuuluvad lisaks temale Carlos Liiv ning Sofia-Liis Kose.

Eestis elatud aja jooksul on mees oma Belgias elavate vendadega tuuritatud ka üle terve maakera. 2021. aastal said nad Flaami folkauhinna parima albumi kategoorias. Pole just paha saavutus, kui arvestada, et ninamees on enamiku ajast veetnud hoopis Saaremaal.