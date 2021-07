Festivali heaks sõbraks kujunenud endine president Toomas Hendrik Ilves ütles, et tänavune festivali teema "Kokkumäng" on eriti oluline just praegu. "Kokkumäng on see, kuidas sünnib rahvamuusika. Äralõigatuna või eraldatuna muusika ei sünni," rääkis ta. Ühtlasi kutsus ta kõiki üles minema vaktsineerima ja ka selles tegema kokkumängu.