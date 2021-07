Festivali vabatahtlike koordinaator Silja Liivamäe ütles, et Viljandi pärimusmuusika festival põhineb suures osas vabatahtlike tööl ning vabatahtlike arv ei sõltu festivali suurusest. "Tiimipealik üksi ei jõua väga palju, kui tal pole abilisi, kes ta mõtted täide viivad. Jätkuvalt on vabatahtlikel suur roll. Päris mitu meeskonda on sama suurusega, olenemata sellest, et festival on väiksem," sõnas ta. Vabatahtlikke sai Liivamägi otsima hakata alles peale 15. juunit, mil valitsus tegi otsuse, mis festivali üldse lubas, mistõttu tuli tegutseda topeltkiirusel.