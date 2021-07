Mure armastatud raba pärast on 16 aastat seal kandis elanud Urvaku sõnul kogukonna üsna ühte liitnud ning ärevus on suur. Plaanitud turbamaardla ulatub otse Kolga-Jaani külje alla ning elurikka raba asemel hakkab seal Urvaku sõnul laiuma põhimõtteliselt kõrb. "Kui me nüüd lisame veel juurde tolmu, lärmi, võimaliku põhjaveetaseme languse ja muud elukvaliteeti mõjutavad asjaolud, siis mind ei paneks imestama, kui nii mõnigi inimene otsustaks Kolga-Jaanist minema kolida," rääkis ta ning tema sõnutsi on täiesti eraldi küsimus veel kohaliku kinnisvara hinna kahanemine.

"Elurikkus, looduskaunis ja puhas keskkond, jah, need on kõik justkui klišeed, aga see kõik tõepoolest kaob Kolga-Jaanist. Elukvaliteedi langus on väga-väga suur," toonitas Urvak.

Kui keset tööpäeva korraldatud piketile ilmus paarkümnend inimest, siis annetajaid on mittetulunudusühingul mitusada. "Loodamegi osaliselt sellele, et lähenevad kohalikud valimised panevad Viljandi valla juhte mõtlema sellele, et praegu langetatud otsused jätavad neid sügisel sadadest häältest ilma," märkis Urvak ja lisas, et see on ka piketi korraldamise peamine mõte: endast teada anda. "Aga nad on kahjuks selles küsimuses ikka üsna tuimad olnud, kuigi meie juristid on kinnitanud, et vallal oleks kõik võimalused tööd peatada."