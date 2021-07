26:0 ⟩ Tulevik edenes karikasarjas unustamatu skooriga

Reiteli sõnul tuleb siinkohal siiski arvesse võtta, et kui Tuleviku esindusmeeskond on Premium-liiga keskmik, siis FC Lelle on neljanda liiga meeskond. "Minu lugupidamine neile, et nad kohale tulid ja oma mängu ära mängisid. Ma veel enne kohtumist helistasin ja küsisin, kas nad ikka tulevad. Paljud madalama liiga meeskonnad loobuvad esimestes ringides, kui vastane selgub," rääkis Reitel. "Aga nemad loobumiskaotust ei andnud. Respect!"