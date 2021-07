Täna hommikuks on vaktsineerimisi tehtud 605 839 inimesele, kellest 77 613-l on vaktsineerimine pooleli ja 528 226-l on see lõpetatud. Ööpäeva jooksul manustati 8161 doosi, kokku on manustatud 1 074 635 vaktsiinidoosi. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 54,9 protsenti.