Eelmisel nädalal terviseameti ja Viljandi haigla koostöös Eestis esimest korda käima pandud vaktsineerimisbuss on osutunud väga populaarseks, huvilisi jagub nii Tallinnas kui ka Viljandis. Kümned ja kümned inimesed ootavad kannatlikult, et saaks selle süsti. Ühest küljest võib ju head meelt tunda, et lõpuks on leitud lahendus, mis sobib ka neile, kellel on ametlikesse vaktsineerimispunktidesse keeruline pääseda või kellel pole näiteks ligipääsu internetile. Viljandis said kaitsva süsti sajad inimesed, paljud neist eakad, ning järjest ülespoole ronivaid nakatumisarve vaadates võib nentida, et mitte päevagi liiga vara.