Pärast muserdavat koroonatalve on Viljandi linnatänavad lõpuks ometi inimesi täis. Lossimägedes käib sagimine ning esimesed Viljandi pärimusmuusika festivali vabatahtlikud on juba nädalakese tööd vihtunud. Rääkimata ei saa jätta põhitiimist, kes aasta jooksul korraldas umbes kümme festivali, tühistas need ning tegi nüüd kahe kuuga uue!