Eesti paarisaerulise neljapaadi eessõudja Kaspar Taimsoo Viljandi sõudeklubist kinnitas, et paatkond läheb olümpiamängudele vastu enesekindlalt. Tema sõnul tuleb neil pool võistlust vanuse ja kogemuse pealt ning kõige tähtsam on see, et keskendutaks oma asjale. FOTO: Elmo Riig