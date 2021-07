Valija seisukohast peaks võimaluste rohkus ainult kasuks tulema. Vähemalt seni, kuni poliitiline võitlustanner sedavõrd ei killustu, et lõpuks keegi koalitsiooni moodustada ei suuda. Kuivõrd osalejate paljusus Põhja-Sakalas selles mõttes murekohaks saab, näeme sügisel, kuid pilt on seal kirju kindlasti. Lisaks sellele, et nimekirju on varasemast tunduvalt enam, on muutunud ka inimeste ja liitude kombinatsioonid. Nii näiteks on osa reformierakondlasi nüüd valimisliidus Ühine Tee, selle nimekirja vedaja Tõnu Aavasalu oli varem aga Koostöö vallavanem, ehkki parteiliselt oli ta hoopis Isamaa liige.