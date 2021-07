Festivali piletimüügipealik Anu Rannu sõnas, et eile lõppes passide ja päevapasside tagasiostu ja järgmisse aastase lükkamise avalduste täitmine ja sealt selgus, et enamik passiostnuid kasutab oma varem ostetud passi ära tänavusel festivalil, aga väike kogus müüdi ka tagasi ja need on võimalik uutele soovijatele edasi müüa.