Kui otsida võrdlusi maailma suurte ja väikeste linnadega, siis Viljandi on autojuhtidele parkimisparadiis. Esiteks on siin kõikjal tasuta parkimine. Teiseks on meil peaaegu alati linnas vabu parkimiskohti. Kolmandaks võib sõltumata liiklusmärkidest kõikjal parkida – seda tõestavad viljandlased iga päev.