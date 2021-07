Jaanipäeva eel langes koroonaviiruse levik Eestis kehtestatud foorisüsteemi järgi rohelisele ehk madalale tasemele. Üleeile andsid arvud kahjuks alust tõsta see kollasele ehk keskmisele tasemele. Nullipäevi on tulnud ette maakondades, aga mitte riigis, selle poolest on suvi kahtlemata olnud eelmisest kehvem. Terviseameti juht kuulutas kolmanda viiruslaine algust ette juba mõni aeg tagasi ning päevaseid nakatumisarve vaadates tundub, et õigustatult.