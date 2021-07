Kindlasti leidub inimesi, kellele praegune ilm meeldib ja mõnus tundub. Kindlasti on ka piirkondi, kus kuumalaine on olnud ülejäänud Eestiga võrreldes talutavam. Viljandis on elu ligi kuu aega möödunud justkui ahjus. Kellel on kliimaseade, see on õnnega koos, kellel pole, see vaatab närviliselt ilmateadet. Õnneks tundub, et järgmisel nädalal tuleb olukorrale leevendust.