Ühe mõttena on välja pakutud, et vaktsineerituil võiks olla rohkem vabadusi kui neil, kes on vaktsineerimata, ning see on muidugi põhjustanud elavat vastukaja. Tuleb nentida, et ega meie praeguses olukorras ilmselt paremat lahendust kuskilt võtta ole, kuigi vaktsineeritud on nüüdseks üle poole miljoni inimese ja haiguse läbipõdenuid 130 000 ning meie tervishoiusüsteem peab tänu sellele kindlasti paremini haigete hulgale vastu kui eelmise viiruspuhangu ajal.