Vaktsineerimisbuss alustab Viljandis tööd järgmisel nädalal

Põhja-Sakala valla kodulehel on antud teada, et mobiilse vaktsineerimiskabinetina kasutatakse Viljandi haigla radioloogiabussi. Meeskonda kuulub kaks Viljandi haigla vaktsineerimisõde ja autojuht.

Buss alustab kõikides asukohtades tööd hommikul kel 10 ning seisab seal kindlasti kella 18-ni. Kui vaktsiini soovijaid on rohkem, siis tehakse kaitsesüste kas või kella kümneni õhtul. Bussis saab end vaktsineerida peamiselt kahedoosilise Pfizeri vaktsiiniga, mille teine doos tuleb teha kuue nädala pärast ning mis sobib alates 12. eluaastat. Väiksemates kohtades, kuhu bussil on korduvvaktsineerimiseks keerulisem tagasi minna, vaktsineeritakse ühedoosilise Jansseniga, mis sobib 18. eluaastast.

COVID-19 vaktsineerimise töörühma juhi Marek Seeri sõnul hakkab buss sõitma enamasti nendes piirkondades, kus vaktsineeritute hõlmatus on keskmisest väiksem, ent väisab ka üritusi ja laatu, kus on koos palju inimesi. Bussigraafik on paigas paariks nädalaks, ent see täieneb vastavalt sellele, kuidas seda võimalust vastu võetakse.