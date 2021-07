Triin Amuri sõnul kasutatakse tänavu palju 2019. aasta festivaliks valmistatud Kihnu-teemalist kujundust. Kaevumäe lava kaunistused on inspireeritud Kihnu käiste tikandist, Teise Kirsimäe lava aga Kihnu kindakirjast. Kindakiri on laval tikandina ning see on valmistatud VHS-kasseti lintidest. Esimese Kirsimäe lava hakkab kaunistama aga üks pärimusmuusika festivali vanemaid, Kihnu seeliku teemaline dekoratsioon Ave Matsinilt.