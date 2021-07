PÄEVAKS SULGED aknad, tõmbad kardinad ette, et temperatuur toas talumatult kõrgeks ei tõuseks. Alailma vaatad, kas on lootust vihmale ja mõnedki kraadid jahedamale õhule? Nii juba mitmeid-mitmeid nädalaid. Metsas on madalamad kraavid veest päris kuivad, suuremate veetase on langenud ebaharilikult madalale. Kas see on kliimasoojenemine? Küllap vist.