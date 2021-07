Kogukonnaprojekti «Prügi teisel pool akent» üks eestvedaja Karolin Tamm ütles, et idee maanteeservad puhtaks teha sündis vajadusest. «Elan Suure-Jaanist natuke väljas ning linna ja kodu vahel liikudes näen paratamatult maantee ääres prügi. Mõtlesin, et võiks selle prügi, millest inimesed on enda arvates lahti saanud, inimeste sekka tagasi tuua. See pole ju tegelikult kuskile kadunud,» kõneles Tamm.