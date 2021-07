Ilmselt ei leidu Viljandis kedagi, kes ütleks, et Uus tänav põhjalikku remonti ei vaja. Üksikasjade üle võib ju vaielda ja seda lõputult, näiteks, kas tänava osaliselt kahesuunaliseks muutmine on õige mõte. Tänav ise on aga viletsas seisus – nagu paljud Viljandi tänavad – ning selge on ka see, et kui üks linna tuiksooni kinni panna, põhjustab see parajal määral segadust. Uuelt tänavalt on liiklus sügiseni suunatud mujale, peamiselt Jakobsoni tänavale, mis on juba aastaid ühesuunaline olnud.