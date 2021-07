Sel aastal on parme niiskemates kohtades, eriti Soomaal erakordselt palju, nii et need ründavad suisa sülemitena. Eesti maaülikooli elurikkuse ja loodusturismi õppetooli vanemteadur Olavi Kurina, kes on parmude elu uurinud, ütles, et selleaastane erakordne parmurikkus on seotud soojade ilmadega, kuid see ei pruugi nii olla järgmisel aastal.