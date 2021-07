Lihtne vastus: ei ole. Kui ka osutuvad tõeks kahtlused, et paar valla endist raamatupidajat on aastate jooksul kümneid tuhandeid eurosid kõrvale pannud, siis need summad on kolme miljoniga võrreldes pisku. Seda raha pole keegi võtnud, sest seda pole kunagi olemas olnudki.